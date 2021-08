மாநில செய்திகள்

அர்ச்சகர் நியமனம்: தற்போதைய நிலையே நீடிக்க சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு + "||" + Appointment of Priest: Chennai High Court order to continue as it is now

அர்ச்சகர் நியமனம்: தற்போதைய நிலையே நீடிக்க சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு