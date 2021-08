மின்சார சட்டத்தை கொண்டு வருவது மோடி மக்களுக்கு செய்யும் துரோகத்தின் உச்சம் - சித்தராமையா தாக்கு

தேசிய செய்திகள்

மின்சார சட்டத்தை கொண்டு வருவது மோடி மக்களுக்கு செய்யும் துரோகத்தின் உச்சம் - சித்தராமையா தாக்கு + "||" + Bringing up the electric frame The culmination of Modi's betrayal of the people - Siddaramaiah

மின்சார சட்டத்தை கொண்டு வருவது மோடி மக்களுக்கு செய்யும் துரோகத்தின் உச்சம் - சித்தராமையா தாக்கு