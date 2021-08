உலக செய்திகள்

இந்திய பயணிகள் விமானங்களுக்கு செப்டம்பர் 21 வரை தடை நீட்டிக்கப்படுவதாக கனடா அறிவிப்பு + "||" + Canada to extend ban on arriving passenger flights from India till September 21: Reuters quoting Canadian transport ministry

இந்திய பயணிகள் விமானங்களுக்கு செப்டம்பர் 21 வரை தடை நீட்டிக்கப்படுவதாக கனடா அறிவிப்பு