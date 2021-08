தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 147 நாட்களுக்கு பிறகு தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரத்திற்கு கிழ் குறைந்தது + "||" + India reports 28,204 new cases, the lowest in 147 days. Active caseload currently at 3,88,508

