மாநில செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்கும் நோக்கில் அதிமுகவினரை குறிவைத்து சோதனை நடத்தப்படுகிறது - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + In opposition, the vindictive, The test is conducted to target AIADMK Former Minister Jayakumar

எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்கும் நோக்கில் அதிமுகவினரை குறிவைத்து சோதனை நடத்தப்படுகிறது - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்