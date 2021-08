தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர்; பாஜக உறுப்பினர்கள் தவறாமல் பங்கேற்கவும்- பிரதமர் மோடி + "||" + At BJP Parliamentary party meet, PM Modi asks for list of MPs who were absent in Rajya Sabha on Monday

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர்; பாஜக உறுப்பினர்கள் தவறாமல் பங்கேற்கவும்- பிரதமர் மோடி