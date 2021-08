தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களின் கையிருப்பில் 2.07 கோடி தடுப்பூசிகள் உள்ளன - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Over 2.07 crore unutilized COVID-19 vaccine doses available with States, UTs

மாநிலங்களின் கையிருப்பில் 2.07 கோடி தடுப்பூசிகள் உள்ளன - மத்திய சுகாதாரத்துறை