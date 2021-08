தேசிய செய்திகள்

2 தடுப்பூசிகளை கலந்து செலுத்துவதற்கான ஆய்வுக்கு இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாடு ஆணையம் அனுமதி + "||" + Drugs Controller General of India gives nod for conducting a study on mixing Covaxin & Covishield.

