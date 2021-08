தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவடைய 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் மக்களவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு + "||" + Lok Sabha adjourned sine die The Monsoon Session was scheduled to go on till 13th August

