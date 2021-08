தேசிய செய்திகள்

இந்த அமர்வில் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப சபை நடவடிக்கைகள் இல்லை- சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா + "||" + Lok Sabha functioned only for 74 hours and 46 minutes in this session, says Speaker Om Birla

இந்த அமர்வில் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப சபை நடவடிக்கைகள் இல்லை- சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா