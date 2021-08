தேசிய செய்திகள்

"ஸ்டாலின் தொடுத்த வழக்கால் ஓபிசி பிரிவுக்கு 27% இடஒதுக்கீடு உறுதியானது" - திருச்சி சிவா எம்.பி + "||" + 27% reservation for OBC category by Stalin case is strong Trichy Siva MP

"ஸ்டாலின் தொடுத்த வழக்கால் ஓபிசி பிரிவுக்கு 27% இடஒதுக்கீடு உறுதியானது" - திருச்சி சிவா எம்.பி