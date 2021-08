தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் திரிபின் 86 மாதிரிகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + COVID Delta Plus in India: Variant detected in 86 samples, hasn't led to exponential surge, says govt

இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் திரிபின் 86 மாதிரிகள் கண்டுபிடிப்பு