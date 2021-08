தேசிய செய்திகள்

ஓபிசி மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவை ஒப்புதல் + "||" + Rajya Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which proposes to restore the power of states & UTs to make their own OBC lists

ஓபிசி மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவை ஒப்புதல்