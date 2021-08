தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற ஆக்கி வீரர் ஸ்ரீஜேஷுக்கு ரூ. 2 கோடி: கேரள அரசு + "||" + Kerala Govt announces a reward of Rs 2 crores for PR Sreejesh, the goalkeeper of Indian men's hockey team that won a bronze medal at Tokyo Olympics

