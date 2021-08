தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை 54.04 கோடி + "||" + The number of corona vaccines given to states and union territories in the country is 54.04 crore

