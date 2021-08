மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் - அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை + "||" + The Tamil Nadu government should raise the internal rate of return for employees O. Panneer Selvam Claim

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் - அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை