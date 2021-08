மாநில செய்திகள்

தவணை கட்டாததால் பறிமுதல் செய்ய முயன்ற அதிகாரிகள் ;டிராக்டர் முன் படுத்து போராட்டம் செய்த விவசாயி + "||" + Officers who tried to seize it for not paying the installment A farmer lying in front of a tractor

தவணை கட்டாததால் பறிமுதல் செய்ய முயன்ற அதிகாரிகள் ;டிராக்டர் முன் படுத்து போராட்டம் செய்த விவசாயி