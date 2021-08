தேசிய செய்திகள்

முதலைக் கண்ணீர் விடக்கூடாது , எதிர்க்கட்சிகள் தேசத்திடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்- மத்திய மந்திரி அனுராக் தாகூர் + "||" + Union Minister Anurag Thakur on Thursday said that the Opposition should apologise to the nation for what happened in Parliament during Monsoon Session.

முதலைக் கண்ணீர் விடக்கூடாது , எதிர்க்கட்சிகள் தேசத்திடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்- மத்திய மந்திரி அனுராக் தாகூர்