நடிகர் அஜித் துப்பாக்கி சுடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல்

சென்னை

நடிகர் அஜித், கார், பைக், ஏரோ மாடலிங் மற்றும் துப்பாக்கி சுடுதல் ஆகியவற்றில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர். கடந்த 2019-ல் டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கலந்து கொண்டார் அஜித்.

இந்நிலையில் தற்போது, சென்னை துப்பாக்கி பயிற்சி அகாடமியில் அஜித் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் புகைப்படங்களும் வீடியோவும் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. முழுக்க முழுக்க கறுப்பு நிற ஆடை அணிந்துள்ள அஜித், இலக்கை குறிவைத்து சுடுவதை அதில் காண முடிகிறது. அஜித்தின் இந்த வீடியோவும் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைபெற்று வருகிறது.

