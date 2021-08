தேசிய செய்திகள்

சில்லரை விலை பணவீக்கம் 5.59 சதவீதமாக சரிவு + "||" + Retail Inflation Eases To 5.59% In July From 6.26% In June As Food Prices Drop

சில்லரை விலை பணவீக்கம் 5.59 சதவீதமாக சரிவு