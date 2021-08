தேசிய செய்திகள்

வைரசை கட்டுப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்: கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + We are taking all measures to control the virus: Kerala Health Minister

வைரசை கட்டுப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்: கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி