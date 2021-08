உலக செய்திகள்

இந்தியாதான் தங்களது ராணுவ கூட்டாளி என்று அமெரிக்கா முடிவு செய்து விட்டது - இம்ரான்கான் + "||" + US Prefers India, Finds Pak Useful Only To Settle "Afghan Mess": Imran Khan

இந்தியாதான் தங்களது ராணுவ கூட்டாளி என்று அமெரிக்கா முடிவு செய்து விட்டது - இம்ரான்கான்