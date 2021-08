பட்ஜெட்

தமிழக காவல்துறைக்கு ரூ.8,930.29 கோடி ஒதுக்கீடு; நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + TN Budget session: An allocation of Rs 8,930.29 crore has been made to the Tamil Nadu Police

