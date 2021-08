மாநில செய்திகள்

மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அமைக்க அறிக்கை தயார் செய்யப்படும் - பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + A report will be prepared to set up a metro rail project in Madurai Palanivel Thiagarajan

மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அமைக்க அறிக்கை தயார் செய்யப்படும் - பழனிவேல் தியாகராஜன்