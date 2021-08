தேசிய செய்திகள்

டெல்டா பிளஸ் வைரசால் மராட்டிய மாநிலத்தில் 3 வது நபர் உயிரிழப்பு + "||" + Delta Plus variant claims third life in Maharashtra, victim was fully vaccinated

டெல்டா பிளஸ் வைரசால் மராட்டிய மாநிலத்தில் 3 வது நபர் உயிரிழப்பு