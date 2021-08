தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 38,667-பேருக்கு கொரோனா + "||" + A total of 478 fresh deaths have been reported in the last 24 hours, taking the total death toll to 4,30,732: Union Health Ministry

