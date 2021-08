மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் முதல்முறையாக வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் + "||" + For the first time in the history of the Tamil Nadu Assembly, the agriculture budget was tabled

தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் முதல்முறையாக வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல்