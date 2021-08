மாநில செய்திகள்

அர்ச்சகர் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதல்- அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + Chief Minister MK Stalin gave appointment orders to those who completed the priestly training

