தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 66-ஆக உயர்வு + "||" + Total cases of Delta Plus variant of coronavirus in Maharashtra rise to 66

மராட்டியத்தில் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 66-ஆக உயர்வு