மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய சிறப்பு பயிர்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற நடவடிக்கை- வேளாண் அமைச்சர் + "||" + For special crops belonging to Tamil Nadu Action to obtain geographical code- Minister of Agriculture

தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய சிறப்பு பயிர்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற நடவடிக்கை- வேளாண் அமைச்சர்