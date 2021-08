உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் மிகவும் அபாயகரமானதாகவும், ஸ்திரதன்மை இல்லாமல் உள்ளது- அதிபர் அஷ்ரப் கனி + "||" + Afghanistan in serious danger of instability, says President Ashraf Ghani in address to nation

ஆப்கானிஸ்தான் மிகவும் அபாயகரமானதாகவும், ஸ்திரதன்மை இல்லாமல் உள்ளது- அதிபர் அஷ்ரப் கனி