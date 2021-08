உலக செய்திகள்

ஹைதி நாட்டில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 29 பேர் பலி என தகவல் + "||" + At least 29 killed in powerful Haiti earthquake: AFP News Agency quoting authorities

