உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் எறிகுண்டு தாக்குதலில் 4 குழந்தைகள் உள்பட 10 பேர் பலி + "||" + A bomb blast in Pakistan has killed at least 10 people, including four children

பாகிஸ்தானில் எறிகுண்டு தாக்குதலில் 4 குழந்தைகள் உள்பட 10 பேர் பலி