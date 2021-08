மாநில செய்திகள்

அரசின் பொருளாதாரமும், தனி மனிதர்களின் பொருளாதாரமும் தன்னிறைவு பெற்றதாக மாற வேண்டும் - முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + economy of the state and the economy of the individual must become self-sufficient

அரசின் பொருளாதாரமும், தனி மனிதர்களின் பொருளாதாரமும் தன்னிறைவு பெற்றதாக மாற வேண்டும் - முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்