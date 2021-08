மாநில செய்திகள்

விடுதலை போராட்ட தியாகிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் உயர்வு - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + A pension increase paid to the martyrs of the liberation struggle - Chief Minister MK Stalin

விடுதலை போராட்ட தியாகிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் உயர்வு - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்