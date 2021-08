மாநில செய்திகள்

ஆகமக் கோயில்களில் அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகர்களாக நியமிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + All castes should be ordained as priests in the Agama temples Thirumavalavan insists

