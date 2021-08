தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்ட்; தலைமை நீதிபதி உத்தம் ஆனந்த் கொலை தொடர்பாக தகவல் அளித்தால் ரூ.5 லட்சம் பரிசு - சிபிஐ அறிவிப்பு + "||" + CBI has announced a reward of Rs 5 lakhs to anyone who provides credible information regarding conspirators of the Dhanbad judge murder case:

ஜார்க்கண்ட்; தலைமை நீதிபதி உத்தம் ஆனந்த் கொலை தொடர்பாக தகவல் அளித்தால் ரூ.5 லட்சம் பரிசு - சிபிஐ அறிவிப்பு