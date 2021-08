உலக செய்திகள்

ஆப்கனில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது தலிபான் + "||" + Afghan President Ashraf Ghani urges government forces to maintain law and order in capital Kabul: AFP

ஆப்கனில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது தலிபான்