மாநில செய்திகள்

மதுரையில் பெரியாறு பாசன கால்வாயில் குளித்த 3 பேர் நீரில் மூழ்கி பலி + "||" + 3 people drowned after bathing in Periyar irrigation canal in Madurai

மதுரையில் பெரியாறு பாசன கால்வாயில் குளித்த 3 பேர் நீரில் மூழ்கி பலி