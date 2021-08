முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு, முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சென்னை,

டெல்லி முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களின் 54-வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடுகிறார். அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், பிரபலங்களும் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டெல்லி முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

எனது நல்ல நண்பரும், டெல்லி முதலமைச்சருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். மக்கள் சேவையில் நீண்ட பணியாற்றவும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழவும் வாழ்த்துகிறேன் என கூறியுள்ளார்.

Birthday greetings to my good friend and Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal. May he lead a long and healthy life in service of the people.