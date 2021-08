மாநில செய்திகள்

கடந்த 2 வாரங்களாக 2000 அளவிலேயே தினசரி கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + For the past 2 weeks there has been a daily corona infection of around 2000 - Health Secretary Radhakrishnan

கடந்த 2 வாரங்களாக 2000 அளவிலேயே தினசரி கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்