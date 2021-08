மாநில செய்திகள்

15 நாட்களுக்கு பிறகு ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதி + "||" + Tamil Nadu: Ramanathaswamy Temple in Rameswaram opens for common devotees today after 15 days.

