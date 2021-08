மாநில செய்திகள்

மக்களை சந்திக்கவே தமிழகத்தில் மக்கள் ஆசி யாத்திரை - மத்திய இணை மந்திரி எல். முருகன் + "||" + People's Blessing Pilgrimage in Tamil Nadu to meet the people - Union Minister L. Murugan

மக்களை சந்திக்கவே தமிழகத்தில் மக்கள் ஆசி யாத்திரை - மத்திய இணை மந்திரி எல். முருகன்