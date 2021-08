உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக ஐ.நா.வில் பிரான்ஸ் தகவல் + "||" + To support the people of Afghanistan France information at the UN

ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக ஐ.நா.வில் பிரான்ஸ் தகவல்