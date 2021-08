தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் சூழல் கவலை அளிக்கிறது - ஐ.நாவில் இந்தியத் தூதர் டி.எஸ்.திருமூர்த்தி + "||" + As a neighbour of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India India's Ambassador to UN, TS Tirumurti at UNSC meeting

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் சூழல் கவலை அளிக்கிறது - ஐ.நாவில் இந்தியத் தூதர் டி.எஸ்.திருமூர்த்தி