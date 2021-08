உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு புகலிடம் அளிக்கும் நாடாக மீண்டும் ஆகி விட கூடாது: ஐ.நா.வில் சீனா பேச்சு

Afghanistan should not become a haven for terrorists again: China talks at UN

