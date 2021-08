தேசிய செய்திகள்

வருகிற 20-ந்தேதி முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு மீண்டும் விமான சேவை - மங்களூரு விமான நிலையம் அறிவிப்பு + "||" + From the coming 20th Flights back to the United Arab Emirates Mangalore Airport Notice

வருகிற 20-ந்தேதி முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு மீண்டும் விமான சேவை - மங்களூரு விமான நிலையம் அறிவிப்பு