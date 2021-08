தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய சுகாதார மந்திரி தலைமையிலான குழு கேரளா சென்றது + "||" + A team led by the Union Health Minister went to Kerala to study the control of corona

