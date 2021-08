தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து புறப்பட்ட சி-17 ரக விமானம் இந்தியா வந்தடைந்தது + "||" + Indian Air Force C-17 aircraft that took off from Kabul with Indian officials has landed in Jamnagar, Gujarat

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து புறப்பட்ட சி-17 ரக விமானம் இந்தியா வந்தடைந்தது