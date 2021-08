உலக செய்திகள்

ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு நியூசிலாந்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா; நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு + "||" + New Zealand to go under lockdown after one case of infection

ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு நியூசிலாந்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா; நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு